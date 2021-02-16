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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طلبة الدبلومة الأمريكية يستنجدون بالرئيس السيسى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:56 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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استغاث أولياء أمور طلاب الدبلومة الامريكية بالرئيس السيسي، مؤكدين لموقع الدستور:" نحن أولياء امور طلاب الدبلومة الأمريكية نتعرض لأقصي أنواع التميز من جانب وزارة التربية والتعليم التى أصدرت قرارا بتمصير الدبلومة والسماح فقط بدخول الجامعة المصرية او الجامعات الخاصه بعد اخذ السات المصري Est اما sat او act الامريكي لا يدخل غير جامعات دولية".


وأضأفت لاستغاثته:"هل الطالب العربي الذي أفضل منا، لديه مكانا ونحن محرومون من حقنا في التعليم لذلك نرفض القرار الصادر بشأن طلاب الدبلومة الامريكية ".

وتابعت: قرار (الامتحان المصري EST أصبح هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية منذ تاريخ اليوم الأحد الموافق ١٤ فبراير، ولكن ليس بأثر رجعي وعدم الإعتداد بامتحانات ال SAT أو ال ACT الممنوحة بعد تاريخ اليوم للطلاب بالدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية) قرار غير موفق بالمره وظالم للطلاب، حيث أنهم إلتحقوا وتكبدوا مئات الآلاف للحصول على شهادة دولية أمريكية معترف بها من الحكومة المصرية

واختتمت:" كيف تقبل طلبه IG وطلبه الثانوية العامة بالدول العربية كالخليج والسودان وليبيا وترفض شهادة أمريكية دولية؟ مع الأخذ فى الإعتبار نجاح تجربة ACT والتى روجت لها الوزارة وشجعتنا عليها ثم تتجاهلها فى منتصف الطريق".

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