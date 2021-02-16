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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بـ«الشيوخ»: إلغاء استثناء مكافآت النواب من الضرائب يرسخ العدالة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:14 م
النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي
أشرف لاشين
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أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بإقرار مجلس النواب إلغاء قرار إعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، مضيفا أنه ليست من العدالة دفع المواطنين ضرائب على أجورهم والنواب يتم استثناؤهم، فلا فرق في المعاملة الضريبة بين نائب ومواطن.

كما أشاد فهمي، في بيان له اليوم الثلاثاء، بقرار زعيم أغلبية البرلمان المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أنه سيتقدم بتعديل على لائحة مجلس النواب بإلغاء استثناء مكافآت أعضاء مجلس النواب من الضرائب، مؤكدا أن ذلك يعطي رسالة للمواطنين بأن نوابهم يشعرون بهم ويرفضون أي تمييز أو استثناء عنهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن مجلسي الشيوخ والنواب سيعملان لصالح الشعب المصري وحل كافة المشكلات التي يعانون منها، وسيدفعون الضرائب على مكافآتهم لترسيخ مبدأ العدالة الضريبية، ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة أيضا، لافتا إلى أن المجلسين تواجدا من أجل خدمة المواطن والوطن وليس الحصول على مكتسبات.

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