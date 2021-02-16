«مياه سوهاج» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ لمواجهة الطقس السيء واحتمالية سقوط أمطار غزيرة وعواصف ترابية. والمتوقع استمراره من صباح اليوم وحتى بعد غد وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي طواري قد تتعرض لها محافظة سوهاج، لافتا إلى جاهزية سيارات الكسح و"النافوري"، و"الفاكيوم"، ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه متوقعة بالطرق، وشدد على قطاع المعامل والجودة بضرورة متابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكوى من خلال الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة، على الرقم 125 من أي تليفون أرضي، أو الرقم 01273195125 من أى تليفون محمول الرقم 01207125125 من "الواتس اب".