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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نظمي: إجراءات الدولة الاحترازية ساهمت في الحد من جائحة كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:53 م
الدكتور عادل نظمي
الدكتور عادل نظمي
دعاء جابر
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أكد الدكتور عادل نظمي نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العاملين للخدمات العامة، إن الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا التي اتخذتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في الحد من الجائحة، وأدت إلى نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني في كافة الأنشطة التنموية والحمائية.

وأشار خلال مشاركته في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي للنقابات والخدمات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، إلى أن مشاركة النقابة العامة للعاملين بالمرافق عند تنفيذ هذه الإجراءات الوقائية اتخذت إجراءات وقائية تتمثل في نشر ثقافة العمل وطرق الوقاية من العدوى، إضافة إلى المتابعة الدقيقة للحالات المرضية داخل مواقع العمل بالمصانع والمشروعات ونقل المصابين منها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

ومن جانبه أعلن زولا ساثيتا الأمين العام للاتحاد الدولي من مقره بجنوب إفريقيا، أن خطة الاتحاد للعام الحالي 2021 تقوم على تنظيم حملات توعية والوقاية من العدوى كورونا، حيث أشاد في هذا التوجه بالدعم الذي تقدمه مصر للدول الإفريقية، معلنا أن الأمانة العامة تقدمت بمذكرة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمطالبة بتوفير اللقاح الآمن لجميع العاملين في قطاع الخدمات.

وأضاف أنه تقدم بمذكرة أخرى باسم عمال الخدمات في 90 دولة حول العالم يؤيدون بشدة الإجراءات التي تتخذ لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا بتحرير جميع الأطفال الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية.

وأكد على جميع المنظمات الأعضاء بالاتحاد الدولي بإعداد تقارير عن أوضاع العمالة في بلادهم لعرضها على المؤتمر العام المقرر عقده في أكتوبر القادم بدولة فيتنام.

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