الطقس السيئ يُغلق مينائي السويس والزيتيات

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناءي السويس والزيتيات بالمحافظة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، التي بلغت 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 4 إلى 6 أمتار، واضطراب حالة البحر.وأوقفت الهيئة -وفقًا لبيان اليوم الثلاثاء- جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية ومنع مغادرة أي سفن سواء لمنطقة الغاطس الخارجي للموانئ أو الأرصفة.واتخذت التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.