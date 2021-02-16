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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:50 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة خلال الأيام المقبلة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ على انه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فوري موجها بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة كما وجه بمراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

وأكد الداودى على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

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