الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على أربيل العراقية
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:19 م
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أدانت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل وضواحيها في إقليم كردستان العراق ونجم عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.