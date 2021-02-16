وزيرا خارجية قبرص واليونان يناقشان التطورات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس لبحث آخر التطورات الإقليمية.وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) أن الوزيرين ناقشا التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قد أجرى أمس محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين.