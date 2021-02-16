محمود عبدالمغني مع السقا احتفالا بفيلم «السرب»: عشرة عمري (صور)

كشف النجم محمود عبدالمغني عن صورة جمعته بينه وبين النجم أحمد السقا وذلك بعد أن تم الإعلان مؤخرا عن فيلم السرب والذي تم إصدار البرومو الخاص به منذ يومين وآثار جدلا كبيرا.ونشر عبدالمغني صورة تجمعه مع السقا وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا عليها: "حبيبي وعشرة عمري.. وحش السرب"؛ فيما يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم وهو من تأليف عمر عبد الحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال.الفيلم بطولة كل من آسر ياسين وكريم فهمي والفنان أحمد حاتم والفنان محمود عبد المغني والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة؛ وكل من قصي خولي ودياب ومنى زكي هند صبري والفيلم من إنتاج سينرجي فيلمز.