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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد»: موجة الطقس السيئ مستمرة حتى الخميس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:48 م
الطقس السيئ
الطقس السيئ
هاجر رضا
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علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على حالة الطقس الحالية والتي شهدت تقلبات، على عكس الأيام الماضية التي شهدت دفئ في الجو العام، إن هذه الأجواء ستظل هكذا حتى يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سيكون هناك نشاط في الرياح على أغلب مدن الجمهورية وسقوط الأمطار على شمال البلاد، وانخفاض درجات الحرارة بحوالي 6 درجات بداية من الغد والقاهرة تسجل غدًا 14 درجة مئوية ويوم الأربعاء تسجل 11 درجة مئوية".

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقي.

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، مختتمًا قوله: "إن منطقة سانت كاترين تتكون فيها الثلوج على الجبال، وهي منطقة جبلية وتصل درجة الحرارة الصغرى فيها لـ 2 درجة مئوية تحت الصفر".

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