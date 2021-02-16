العراق ليست الاولى.. دول ظهرت فيها سلالة جديدة من كورونا

رغم مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد، وانتشاره في نحو 200 دولة حول العالم، إلا إنه لازال يحمل كثير من الألغاز الغامضة التي لم يفسرها الأطباء حتى الآن، رغم زيادة أعداد الإصابات والوفيات عالميًا.أحد أبرز الألغاز تمحور الفيروس، فكل فترة تظهر منه سلالة جديدة بأعراض مختلفة، ما يجعل الأطباء في حيرة شديدة.وأعلنت العراق، أمس، تسجيل إصابات بسلالة جديدة من الفيروس، وفق إعلان وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الذي أكد أن هناك حالة من التشتت والخوف بين الشعب عقب ظهور تلك السلالة.وأوضح أن السلالة الجديدة بدت واضحة بسبب تغيير الأعراض على المصابين، فقد لوحظ ظهور أعراض جديدة، مبينًا أنه لم تجر أي فحوصات على المصابين إلى الآن، لكن الشواهد تؤكد ظهور سلالة جديدة من الفيروس.لم تكن العراق هي الدولة الوحيدة التي أعلنت منذ بداية الجائحة ظهور سلالة جديدة من الفيروس، تختلف في أعراضها عن السلالة المعتادة، وترصد "الدستور" أبرز الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.كانت بريطانيا أولى الدول التي أعلنت خلال ديسمبر من العام الماضي، عن سلالة جديدة لدى مريضين فيالبلاد.وأكدت أن العدوى جاءت من خلال الاتصال المباشر مع شخصين جاءوا من إفريقيا، وتم وضع كل من أولئك الذين لديهم "فيروس كورونا المتحور" ومن خالطهم في الحجر الصحي، وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أن السلالة الجديدة أشد فتكًا وأعراضها مختلفة.وظهرت إصابات آخرى بالسلالة الجديدة وحالات وفاة في إسبانيا والسويد وسويسرا، مرتبطة بأشخاص قدموا من بريطانيا، تلاها فرض قيود سفر من وإلى بريطانيا باعتبارها منشأ السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، وفق منظمة الصحة العالمية.في سويسرا، رصدت 3 حالات إصابة، بينهم اثنان لمواطنين بريطانيين جاءوا إلى سويسرا للتمتع بمنتجعات التزلج التي تركتها البلاد مفتوحة خلال أعياد الميلاد، ووصل إليها آلاف السائحين، وفي نفس التوقيت أعلنت السلطات الصحية في السويد إن مسافرا أُصيب بالسلالة الجديدة، وأنه يخضع للعزل المنزلي منذ قدومه من بريطانيا.وجاءت إسبانيا وتحديدًا العاصمة مدريد التي أعلنت مطلع 2021 تسجيل أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة، من خلال مكتب الصحة في العاصمة الذي سجل 3 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لأقارب شخص عاد من بريطانيا.ولحقت فرنسا بركب الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة من الفيروس، فأعلنت أيضًا في نفس الفترة تسجيل أول إصابة بالسلالة، وكان الشخص المصاب من تور بوسط فرنسا، وصل من لندن وظهرت عليه أعراض جديدة ومختلفة من فيروس كورونا وتم عزله.كما رُصدت حالات إصابة بالسلالة الجديدة في الدنمارك وألمانيا وإيطاليا وهولندا، وخارج أوروبا، سجلت أستراليا في السابق وجود السلالة الجديدة، بينما أعلنت اليابان رصد 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لأشخاص وصلوا لتوهم من بريطانيا.وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية الذي صنف الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا بحسب القارة كانت كالآتي: (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، هولندا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، الدنمارك، النرويج، السويد، فنلندا، آيسلندا، أيرلندا، مالطا، لوكسمبورج، سلوفاكيا، رومانيا، النمسا، اليونان، قبرص).وفي قارة أمريكا الشمالية رصدت الدول: (أمريكا، كندا)، وفي قارة أمريكا الجنوبية: (البرازيل، تشيلي، جامايكا)، وفي المنطقة العربية: (لبنان، الأردن، الإمارات)، أما قارة آسيا: (إيران، الفلبين، هونج كونج، فيتنام، تايوان، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، باكستان، الصين).