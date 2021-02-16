رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

العراق ليست الاولى.. دول ظهرت فيها سلالة جديدة من كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:47 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
سمر مدحت
طباعة
رغم مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد، وانتشاره في نحو 200 دولة حول العالم، إلا إنه لازال يحمل كثير من الألغاز الغامضة التي لم يفسرها الأطباء حتى الآن، رغم زيادة أعداد الإصابات والوفيات عالميًا.

أحد أبرز الألغاز تمحور الفيروس، فكل فترة تظهر منه سلالة جديدة بأعراض مختلفة، ما يجعل الأطباء في حيرة شديدة.

وأعلنت العراق، أمس، تسجيل إصابات بسلالة جديدة من الفيروس، وفق إعلان وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الذي أكد أن هناك حالة من التشتت والخوف بين الشعب عقب ظهور تلك السلالة.

وأوضح أن السلالة الجديدة بدت واضحة بسبب تغيير الأعراض على المصابين، فقد لوحظ ظهور أعراض جديدة، مبينًا أنه لم تجر أي فحوصات على المصابين إلى الآن، لكن الشواهد تؤكد ظهور سلالة جديدة من الفيروس.

لم تكن العراق هي الدولة الوحيدة التي أعلنت منذ بداية الجائحة ظهور سلالة جديدة من الفيروس، تختلف في أعراضها عن السلالة المعتادة، وترصد "الدستور" أبرز الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

كانت بريطانيا أولى الدول التي أعلنت خلال ديسمبر من العام الماضي، عن سلالة جديدة لدى مريضين في
البلاد.

وأكدت أن العدوى جاءت من خلال الاتصال المباشر مع شخصين جاءوا من إفريقيا، وتم وضع كل من أولئك الذين لديهم "فيروس كورونا المتحور" ومن خالطهم في الحجر الصحي، وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أن السلالة الجديدة أشد فتكًا وأعراضها مختلفة.

وظهرت إصابات آخرى بالسلالة الجديدة وحالات وفاة في إسبانيا والسويد وسويسرا، مرتبطة بأشخاص قدموا من بريطانيا، تلاها فرض قيود سفر من وإلى بريطانيا باعتبارها منشأ السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، وفق منظمة الصحة العالمية.

في سويسرا، رصدت 3 حالات إصابة، بينهم اثنان لمواطنين بريطانيين جاءوا إلى سويسرا للتمتع بمنتجعات التزلج التي تركتها البلاد مفتوحة خلال أعياد الميلاد، ووصل إليها آلاف السائحين، وفي نفس التوقيت أعلنت السلطات الصحية في السويد إن مسافرا أُصيب بالسلالة الجديدة، وأنه يخضع للعزل المنزلي منذ قدومه من بريطانيا.

وجاءت إسبانيا وتحديدًا العاصمة مدريد التي أعلنت مطلع 2021 تسجيل أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة، من خلال مكتب الصحة في العاصمة الذي سجل 3 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لأقارب شخص عاد من بريطانيا.

ولحقت فرنسا بركب الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة من الفيروس، فأعلنت أيضًا في نفس الفترة تسجيل أول إصابة بالسلالة، وكان الشخص المصاب من تور بوسط فرنسا، وصل من لندن وظهرت عليه أعراض جديدة ومختلفة من فيروس كورونا وتم عزله.

كما رُصدت حالات إصابة بالسلالة الجديدة في الدنمارك وألمانيا وإيطاليا وهولندا، وخارج أوروبا، سجلت أستراليا في السابق وجود السلالة الجديدة، بينما أعلنت اليابان رصد 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لأشخاص وصلوا لتوهم من بريطانيا.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية الذي صنف الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا بحسب القارة كانت كالآتي: (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، هولندا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، الدنمارك، النرويج، السويد، فنلندا، آيسلندا، أيرلندا، مالطا، لوكسمبورج، سلوفاكيا، رومانيا، النمسا، اليونان، قبرص).

وفي قارة أمريكا الشمالية رصدت الدول: (أمريكا، كندا)، وفي قارة أمريكا الجنوبية: (البرازيل، تشيلي، جامايكا)، وفي المنطقة العربية: (لبنان، الأردن، الإمارات)، أما قارة آسيا: (إيران، الفلبين، هونج كونج، فيتنام، تايوان، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، باكستان، الصين).

موضوعات متعلقة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

غزيرة ورعدية.. «التنبؤ بالفيضان» يوضح خريطة سقوط الأمطار

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

الصور

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك

صالون لمناقشة كتاب «تجديد الفكر الاقتصادي» لإبراهيم العيسوي.. غدًا