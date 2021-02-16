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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:28 م
أيادي فريدة الناعمة
أيادي فريدة الناعمة
هبه عويضه
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حلم ظل يروادها منذ صغرها، حيث اختارت أن تجتاز جميع الصعوبات، لتدخل مجال عمل ظل حكرًا على الرجال لسنوات طويلة، فلم تكتف بدراسة هندسة الميكانيكيا فقط، بل تخطت ذلك لتعمل في «ورشة»، ورغم سنها الصغير، إلا أن الأيدي الناعمة استطاعت أن تتفوق في مجالها وعملها بورشة الميكانيكا وسط زملائها من الرجال.

مرتدية «العفريتة»، وقفت فريدة وسط الرجال داخل ورشة ميكانيكا بمركز صيانة السيارات، تتابع الأعطال، تمسك بأدوات الإصلاح، فهو عملها الذي اختارته بجانب دراستها، ليكون هو المجال التي تريد أن تحقق فيه إنجازا.

«عندي حلم وعاوزه أحققه.. وطموحي مالهوش حدود» بتلك الجملة بدأت فريدة محمد السيد، 20 عامًا، طالبة بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، حديثها لـ«الدستور»، متابعة أنها منذ أن التحقت بالتعليم الفني وهي تسعى أن تكون على دراية بكل ما يتعلق بالميكانيكا، حيث التحقت بقسم بقسم «ميكاترونكس»، بجانب أنها تدربت على أعمال الخراطة واللحام، حتى قررت أن تخوض تجربة العمل بميكانيكا السيارات.

وأضافت أنها بدأت التدريب داخل مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية، ثم توجهت للعمل بداخل ورشة ميكانيكا، وبدأت العمل الفعلي ثم انتقلت للعمل بورشة داخل مركز صيانة سيارات.

وتابعت أنها عندما تقدمت للعمل في الورشة كانت تعمل مهندسة استقبال للعملاء للتعرف على أعطال السيارة وتدوينها وإعطاء الفنيين التعليمات لإجراء الإصلاح، لافتة إلى أنها طلبت من صاحب المركز أن تعمل داخل الورشة، حتى اقتنع بذلك وبدأت العمل بيديها في إصلاح السيارات حتى أثبتت جدارة.

وأوضحت أنها تبدأ عملها في العاشرة صباحًا حيث تستقبل العملاء للتعرف على العطل في السيارة وما سيتم بها ثم ترتدي ملابس العمل داخل الورشة «العفريتة، والجوانتي» وتبدأ العمل مع زملائها حيث إنهم جميعهم من الرجال وهى الفتاة الوحيدة، ولكن الجميع يشجعها قائلة: «كل الفنيين والصنيعية في الورشة كلهم بيحبوني وبنتعامل زمايل ولو محتاجة أعرف حاجة بيعلموني».

وأشارت إلى أنها كانت تريد الجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة لذلك بدأت العمل بداخل الورشة، مؤكدة على تشجيع والدها وأسرتها لها في عملها ودراستها، فهم أكبر داعم لها بجانب زملائها ومعلميها، فهي تتلقي الدعم المعنوي دائمًا.

وأكدت أن الطريق ما زال طويل امامها، حيث تحلم بالحصول على منحة للسفر إلى الخارج لاكتساب خبرات أكبر في مجال ميكانيكا السيارات لتطبيقها في مصر، مشيرة إلى أن مجال الميكانيكا وغيرها من الأعمال التي كانت حكرًا على الرجال أثبتت الفتيات فيها تفوق كبير موجهة رسالة إلى الفتيات قائلة: «متخليش حاجة توقفك اشتغلي واثبتي نفسك في المجال اللي تحبيه».
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)
أيادي فريدة الناعمة تخترق مجال الميكانيكا: «متخليش حاجة توقفك» (فيديو)

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