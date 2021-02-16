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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نوال مصطفى: الترفيه عامل أساسي في بناء شخصية الطفل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:40 م
مركز إبداع الطفل
مركز إبداع الطفل
محمد الشريف
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نظم مركز إبداع الطفل التابع لـ"مشروع نقطة ضوء"، إحدى مشروعات جمعية رعاية أطفال السجينات، الإثنين 15 فبراير، يومًا ترفيهًا لقرابة 30 طفلِ بـ"قرية الريف العربي"؛ ضمن إطار أنشطة منتصف العام الدراسي 2021.

وأكدت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، على أن الأنشطة الترفيهية التثقيفية حق أساسي من حقوق الأطفال وليس مضيعة للوقت بل تساهم على تخفيف الضغوطات التي يعاني منها الأطفال في تلك الفترة، موضحة أن ذلك يتم من خلال مركز "إبداع الطفل" التابع لمشروع نقطة ضوء، الذي يضم مجموعة من البرامج التعليمية والتثقيفية والترفيهية وتعديل السلوك، للارتقاء بالأطفال على كافة الأصعدة.

وفيما يتعلق باختيار قرية الريف العربي لتنفيذ النشاط، بينت مؤسسة مركز إبداع الطفل، أن القرية ذات طابع ريفي، ومحاطة من جميع الاتجاهات بالأراضي الزراعية والمناظر الطبيعية الساحرة، وتمنح الأطفال القدرة على الترفيه الممزوج بالإبداع والتثقيف والتعليم؛ وذلك من خلال برنامج ترفيهي متكامل.

وعن أنشطة المركز خلال الفترة القادمة، أكدت الحاصلة على جائزة صّناع الأمل، على أن المركز سيشمل مجموعة من الأنشطة الفنية والأفكار التحفيزية التي تساعد على اكتشاف مهارات الأطفال الكامنة، إلى جانب عقد المسابقات لتنمية الروح التنافسية الإيجابية لدى هؤلاء الأطفال، مختتمة بأن المركز يعمل على مجموعة من الخطوط المتوازية، لخلق جيل متميز قادر على تحديد أهدافه ومن ثم العمل على تحقيقها.

وعبر كريم محمد ذو الـ10 سنوات عن تأثير اليوم لديه: "أنا كان نفسي أخرج أي مكان من زمان واليوم دا عمري ما هنساه"، فيما عبرت ذكرى أحمد-8 سنوات عن سعادتها بالألعاب "الألعاب حلوة أوي وأنا بحبكم عشان فرحتوني"؛ إذ تضم القرية مجموعة من الألعاب المتنوعة بين ركوب الجِمال والخيل وسينما 7D وملاهي للأطفال.

وإلى جانب الأنشطة تخلل اليوم عقد العديد من المسابقات التحفيزية للأطفال، وعلقت سلمى محمود ذات الـ13 ربيعًا، والتي تجمع بين موهبة الرسم والتمثيل: "أنا فرحانة أوي أني فزت في المسابقة وعرفت أجاوب وطلعت الأولى".

جدير بالذكر أن مركز إبداع الطفل يشمل أكثر من مكون على رأسهم المكون الفني للتدريب على مهارات المسرح والحكي والغناء والرسم إلى جانب المكون الرياضي والذي يشمل تدريب الأطفال على (كرة القدم- السباحة- الكارتيه)، والمكون الثالث هو المكون التعليمي التثقيفي الذي جاء بناء على تصويت ورغبة عارمة من قبل الأطفال، ويشمل زيارة الأماكن الأثرية والتاريخية المصرية عبر مر الأزمنة، إلى جانب المكون الترفيهي الذي ينفذ بشكل مفيد لتشمل الرحلات مجموعة من المسابقات التي تغرس لدى الأطفال قيم من قبيل (التعاون- حب وتقبل الآخر- العمل ضمن الفريق).

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