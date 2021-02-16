سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

مع إقفال الحانات والمكاتب بسبب وباء كوفيد-19، كانت سوق القهوة العالمية تتخوف من سنة صعبة.ولكن المنتجين الرئيسيين نجحوا في تجاوز الأزمة، بفضل مزيج من الحصاد الاستثنائي وأسعار أفضل واستهلاك أكبر في الحجر.كان إجمالي الانتاج أقل بـ 0،9% خلال عامي 2019-2020 بالنسبة إلى الفترة السابقة، وصرح المحلل كارلوس ميرا لفرانس برس "كان العام 2020 جيدا بشكل خاص على البرازيل".وسجل أكبر منتج عالمي للبن حصادا قياسيا ب63،08 مليون كيس من 60 كلغ بزيادة نسبتها 27% مقارنة مع 2019، وفقا للشركة الوطنية للتموين.