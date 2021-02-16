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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

زاره 30 سفير.. أسرار شارع الفن بشرم الشيخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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رغبتها في تغيير المكان ليصبح أفضل دفعتها لمغادرة عروس البحر المتوسط لتتوجه لمدينة شرم الشيخ، سارة رجب، أشهر رسامة جرافيتي في الإسكندرية.

خلقت "سارة" لنفسها عالما سعيدًا حافلا بالألوان، ورسم الجرافيتي خاصًة، فاتخذت الأقلام خليلًا لها، وتقول لـ"الدستور": " قررت الذهاب لشرم الشيخ لتزين شارع الفن، ورسمت عددا من اللوحات التي تعبر عن الفن والثقافة والأدب".

المشروع الخاص بشارع الفن لاقى دعما سواء عبر السوشيال ميديا أو عن طريق مسئولي المدينة، بجانب الاهتمام من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ودعم إيناس سمير محمد حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء"، الشارع زاره أكثر من 30 سفيرًا بعد افتتاحه منذ أيام قليلة.

سارة رجب ستكمل رسومتها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد افتتاح الشارع من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالعديد من الرسومات على رأسها "الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والكوميديان الراحل حسن حسني، عبد الحليم حافظ، إسماعيل ياسين وفاتن حمامة".


اشتهرت سارة رجب فى الإسكندرية، برسم المشاهير، ولها عدد من الجداريات في أماكن كثيرة، رسمت الفنان الراحل هيثم احمد زكي، العالمي محمد صلاح، الراحل أحمد زكي، محمد شرف، محمد منير، كثير من الجداريات كان آخرها ملك القلوب الدكتور مجدي يعقوب، لتطل علينا في نهاية شهر رمضان الماضي بجدارية لتخليد الشهيد المنسي، قائلة: "مازلت متمسكة بحلمي في تخليد الشهيد المنسي وكتيبته على أرض سيناء، وتخليد كل ما هو رمز للوطن على أرض مصر".

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