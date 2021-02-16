1134 حالة إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، 1134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى 270 ألفا و921 مصابًا.وقالت وزارة الصحة -في بيان، نقلته وكالة أنباء "بيلتا نيوز" الرسمية، على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفا و28 حالة شفاء من المرض، مما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 260 ألفا و57 حالة.وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في بيلاروسيا بلغت حتى الآن 1867 حالة، في حين أجرت البلاد 4 ملايين و698 ألفا و244 اختبارا معمليا حتى الآن؛ للكشف عن الجائحة.