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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1134 حالة إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:38 م
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، 1134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى 270 ألفا و921 مصابًا.

وقالت وزارة الصحة -في بيان، نقلته وكالة أنباء "بيلتا نيوز" الرسمية، على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفا و28 حالة شفاء من المرض، مما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 260 ألفا و57 حالة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في بيلاروسيا بلغت حتى الآن 1867 حالة، في حين أجرت البلاد 4 ملايين و698 ألفا و244 اختبارا معمليا حتى الآن؛ للكشف عن الجائحة.

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