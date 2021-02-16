8 آلاف و745 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت وزارة الصحة في التشيك، اليوم الثلاثاء، 8 آلاف و745 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن الأرقام الجديدة تزيد بقرابة ألف حالة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مضيفا أن عدد المرضى في المستشفيات ارتفع بمقدار 200 حالة منذ أول أمس الأحد، ليصل إلى 5990 حالة.وتابع الراديو أن عددا كبيرا من مستشفيات البلاد استنفذ سعته القصوى بوحدات الرعاية المركزة.