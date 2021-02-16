حي حلوان يوقف عددا من أعمال البناء المخالف ويصادر معدات العمل

قام حي حلوان برئاسة الدكتو أحمد القزاز والاجهزة المعنية بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الرابع بعد الأرضي، وفك جزء من الشدة الخشبية بشارع الرشاح تقاطع شارع ١٥ بمنشية جمال عبد الناصر بحلوان وتم مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوقف حي حلوان أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الرابع بعد الأرضي فك جزء من الشدة الخشبية بشارع ١٧ يتم فيه بناء عمدان بالدور الارضي وتم مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما أوقف الحي أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الرابع بعد الأرضي فك جزء من الشدة الخشبية بالعنوان بشارع الخطيب وفك جزء من الشدة الخشبية بالدور السادس فوق الارضي وتم مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأخيرا، قام الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق بايقاف أعمال مباني مخالفة من حوائط بالطوب الاحمر أعلي الدور العاشر وعمل غرفة خدمات بالدور الحادي عشر وتم ايقاف الاعمال المخالفة وإزالة جميع الحوائط المخالفة في المهد حتي سطح الدور العاشر بالعنوان شارع يوسف تقاطع شارع محمد سيد أحمد بحلوان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.