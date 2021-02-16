إيران: ليس لنا أي صلة بهجوم أربيل

قالت إيران اليوم الثلاثاء إنها تعارض أي أعمال تضر بأمن العراق، ونفت إشارة بعض المسؤولينالعراقيين إلى صلتها بجماعة غير معروفة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع في مدينة أربيل على القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالعراق.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لوسائل إعلام رسمية "تعتبر إيران استقرار العراق وأمنه مسألة حاسمة بالنسبة للمنطقة وترفض أي عمل يخل بالأمن والسلام في ذلك البلد".وأدان ما وصفه بأنه "محاولات مريبة لنسب (الهجوم) إلى إيران".