دبي تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر

أعلنت هيئة الصحة في دبي في الإمارات وصول شحنة جديدة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقالت الهيئة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء، إنه تم توزيع الشحنة على المراكز الصحية المنتشرة في دبي والمخصصة لحملة التطعيم.وكانت الهيئة بدأت حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" يوم 23 ديسمبر الماضي ومع التوسع في نطاقها استعانت بعد ذلك باللقاحين "سينوفارم" و"استرازينيكا- أكسفورد" حرصا منها على توفير خيارات متعددة أمام المستهدفين من التطعيم.وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم "كوفيد19-" في هيئة الصحة بدبي إن خطة التطعيم تستهدف المواطنين والمقيمين من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم ممن يحملون إقامة سارية في دبي فضلا عن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول وأصحاب المهن الحيوية.