بينهم أطفال.. إصابة 12 مواطنا في انقلاب سيارة ميكروباص بالغردقة

أصيب 12 مواطنا بينهم أطفال، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الغردقة - رأس غارب"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة.تلقت غرفة عمليات الإسعاف إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 طريق "الغردقة - رأس غارب"، حيث أسفر الحادث عن إصابة 12 مواطنا بينهم أطفال، وتم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.