خطوات حجز خط وي تكافل وكرامة



- ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.



- كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة الشهر يوم).





- اختيار علامة أنا لست ربوت.



- الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية، وستظهر البيانات التى قمت بادخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها، ويطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة، ويحدد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل).



- فور الضغط على زر "تسجيل" تظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح" - الاستلام (تاريخ اليوم التالي للتسجيل) واسم الفرع المختار.



ماهي الشروط والتعليمات الخاصة باستلام وتشغيل شريحة خط تكافل وكرامة: - لابد أن يتوجه العميل بنفسه إلى منفذ البيع المحدد، طبقًا للميعاد ويقوم باستلام الشريحة.



- يجب أن يقوم العميل باستلام الشريحة بنفسه أو إحضار المستلم توكيل من المستحق الفعلي للشريحة للمستلم بالاستلام مكانه.



- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والتوقيع أو ترك بصمة أو ختم على اقرار استلام الشريحة.





- بعد استلام الشريحة وعند إجراء أول مكالمة يتم تحويل العميل الي الخدمة الصوتية كي يتم تفعيل الشريحة.



- وأخيرًا يتلقي العميل رسالة نصية لتفعيل الشريحة.



ماهي مزايا خط المصرية للاتصالات لمستفيدي تكافل وكرامة: - يقدم خط وي للعملاء 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات، وأيضًا 15 رسالة نصية قصيرة، و100 ميجابايت إنترنت.

اقرأ ايضا تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات - وأخيرًا يتلقي العميل رسالة نصية لتفعيل الشريحة.

ننشر خطوات الحصول على خطوط تكافل وكرامة من وي we، حيث تصدرت منصات التواصل الإجتماعي بالبحث عن كيفية الحصول عن تكافل وكرامة من شركة وي، وذلك بعد أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع العبء عن الأسر الأولي بالرعاية، وللتواصل معهم وإرسال رسائل مواعيد استحقاق صرف المعاشات.وفي هذا الصدد يرصد موقع "الدستور" لقرائه في السطور التالية، خطوات حجز خط وي تكافل وكرامة، الشروط والأحكام والتعليمات الخاصة باستلام وتشغيل شريحة خط تكافل وكرامة.- الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي.