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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: الزمالة المصرية أتاحت الفرصة لجميع الأطباء للحصول على دراسات عليا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:44 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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- وزيرة الصحة: إنشاء أول منصة تعليم إلكترونية
- اعتماد برامج الزمالة من الكلية الملكية البريطانية
- استهداف 6400 من مقدمي الخدمة الطبية ضمن برامج هارفارد الأمريكية بنصف مليار جنيه


استعرضت وزيرة الصحة والسكان، فرص حصول الأطباء على الدراسات العليا في الماضي والتي كان يحصل عليها حوالي 55 % فقط من الأطباء، بالإضافة إلى مدة زمنية من 7 إلى 8 سنوات لحصول الطبيب على مؤهل (مساعد أخصائي)، مؤكدة أنه بعد تفعيل نظام تدريب الأطباء والبرنامج التدريبي بالزمالة المصرية أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، كما يمكن للطبيب الحصول على مؤهل (أخصائي) خلال من 3 إلى 5 سنوات.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن التكليف في برنامج الزمالة المصرية يكون على تخصص معين، مضيفة أنه تم إنشاء أول منصة تعليم إلكترونية (LMS) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال بنك المعرفة بتكلفة 30 مليون جنيه، لإتاحة برامج التدريب بالزمالة المصرية لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، كما تم اعتماد الكثير من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية وربطها بالمنصة الالكترونية للتعليم الطبي، حيث وصل عدد المتدربين في عام 2020 إلى 3593 طبيبًا من إجمالي 6200 طبيب مستهدف خلال 7 سنوات، بالإضافة إلى 6986 طبيبًا تم قبولهم للتدريب، كما تم زيادة السعة التدريبية إلى 2515 من ضمن 35777 مستهدف خلال 7 سنوات.

وتابعت الوزيرة أنه تم تدريب 800 من مدربي الزمالة المصرية على مهارات التعليم والتدريب الطبي من إجمالي 3200 مستهدف، بالتعاون مع كلية طب هارفرد الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب 800 على الأبحاث الإكلينيكية من إجمالي 3200 مستهدف، وذلك على مدار 4 أعوام بتكلفة حوالى نصف مليار جنيه، كما تم تدريب أكثر من الف طبيب وصيدلي بالتعاون مع جامعة هارفرد في الفترة من شهر يوليو 2020 حتى الآن، مضيفة أنه تم إيفاد أطباء الاسرة إلى المملكة المتحدة البريطانية في بعثات تدريبية بتكلفة 8 ملايين جنيه.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم ترشيح 15 من مقدمي الخدمة الطبية للحصول على درجة الماجستير من كلية طب جامعة هارفارد من أصل 60 طبيبًا، مضيفة أن تم إدراج أكثر من 12 ألف طبيب في المنظومة الصحية أثناء جائحة فيروس كورونا في الفترة من سبتمبر 2019 حتى الآن، ليعملوا في المستشفيات بالتوازي مع متابعة الدراسة ببرنامج الزمالة المصرية.

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