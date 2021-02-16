ارتفاع معنويات المستثمرين الألمان وسط توقعات بزيادة الاستهلاك

قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين في ألمانيا ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقعا في فبراير بسبب التوقعات بزيادة الاستهلاك في الأشهر الستة المقبلة، مما عزز التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا.وأضاف المعهد أن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين أظهر ارتفاعا إلى 71.2 نقطة من 61.8 في الشهر السابق، وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انخفاضا إلى 59.6 نقطة، وتجاوزت قراءة فبرايرحتى أعلى التوقعات، 68 نقطة.وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد في بيان "خبراء السوق المالية متفائلون إزاء المستقبل، إنهم واثقون من أن الاقتصاد الألماني سيعود إلى مسار النمو في غضون الأشهر الستة المقبلة".