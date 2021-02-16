اجتماع لتنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للزيادة السكانية بالشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مديرة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للزيادة السكانية ورئيسة الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية؛ لبحث ومناقشة أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للزيادة السكانية، والذي يتم بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الإتحاد الأوربي لتعزيز دور الوزارة الأصيل في القضية السكانية، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.قدمت مديرة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للزيادة السكانية، عرضًا موجزًا عن التعريف بالمشروع وأهدافه واحتياجاته داخل محافظة الشرقية، وتمت الإشارة إلى أن المشرع يهدف إلى السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال حكومة ملف السكان وتعزيز النهج اللامركزي تحت قيادة محافظ الإقليم، ومشاركة الشباب في المتابعة وصنع القرار وتوسيع قاعدة التعاون مع المجالس السكانية الإقليمية الموجودة.ولفتت إلى أن المشروع يدعم آليه المتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظة، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعريف بالفكرة العامة عن الهيكل التنظيمي للمشروع والرؤية المستقبلية والقضية السكانية، ومتابعة أداء البرنامج السكاني والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وعرض المؤشرات السكانية وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية.ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بمشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية والنتائج المترتبة عليه، مؤكدًا علي ضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، لتحقيق المستهدف فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والإقتصاد القومي.وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بوضع خطة استراتيجية للنهوض بكافة مجالات العمل بها، والقضاء على كافة المشكلات التي تؤرق المجتمع الشرقاوي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وسيتم الإستفادة منها في معالجة القضية السكانية داخل المحافظة.