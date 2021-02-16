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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استثناء العمل للنساء وكبار السن في مصانع بلبيس بسبب سوء أحوال الطقس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:30 م
المهندس عبدالله الغزالي
المهندس عبدالله الغزالي
أسماء إبراهيم
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قال المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن المصانع في المنطقة ترعي ظروف كل عامل من عمال المصانع على حسب حالته الشخصية.

وأضاف الغزالي لـ"الدستور" أن هناك عمال مساكنهم قريبة من المصانع والمناطق الصناعية بالمنطقة، فهؤلاء لا نتقبل منهم اي عذر، فالأعذار نتقبلها من السيدات والرجال الكبار في السن الذين لا يستطيعون السير او العمل في ظل ظروف الطقس الحالية.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، أن العمال استطعوا العمل في ظل جائحة كورونا خلال الموجتين الأولى والثانية، فهم أيضًا يستطيعون العمل في ظل الطقس السئ الذي تشهده البلاد اليوم وخلال الأيام القادمة.

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