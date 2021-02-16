استثناء العمل للنساء وكبار السن في مصانع بلبيس بسبب سوء أحوال الطقس

قال المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن المصانع في المنطقة ترعي ظروف كل عامل من عمال المصانع على حسب حالته الشخصية.وأضاف الغزالي لـ"الدستور" أن هناك عمال مساكنهم قريبة من المصانع والمناطق الصناعية بالمنطقة، فهؤلاء لا نتقبل منهم اي عذر، فالأعذار نتقبلها من السيدات والرجال الكبار في السن الذين لا يستطيعون السير او العمل في ظل ظروف الطقس الحالية.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، أن العمال استطعوا العمل في ظل جائحة كورونا خلال الموجتين الأولى والثانية، فهم أيضًا يستطيعون العمل في ظل الطقس السئ الذي تشهده البلاد اليوم وخلال الأيام القادمة.