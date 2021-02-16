بأسلوب التسلق.. حبس عاطل سرق خزينتين بمصنع ألبان بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بحبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من خزينتين من داخل مصنع ألبان بمنطقة القطامية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر خزينتين حديديتين وسرقة مبلغ مالي من داخلهما، وبعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينتين المُشار إليهما، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (أجنة حديدية، شاكوش، مفك).وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب (التسلق وكسر الشباك)، وأقر بقيامه بسرقة الأدوات، وسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.