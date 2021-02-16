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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كوت ديفوار والسنغال ونيجيريا تقود انتعاش الطلب على المساحات المكتبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:26 م
الهندسة المعمارية
الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي
أ ش أ
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توقعت شركة هوسمان أفريقيا (Haussmann Africa) الرائدة في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وإدارة المشاريع وإدارة البناء في إفريقيا، انتعاش الطلب على المساحات المكتبية الإفريقية خلال العام الجاري 2021.

وقال رئيس العمليات في (Haussmann Africa) ماكسيم تشوفيلوت، إن الشركة، التي تبني وتصمم الديكورات الداخلية التجارية، تقدم عطاءات لـ"ثلاثة أو أربعة" مشاريع في كوت ديفوار ومن المتوقع أن تظهر نتائجها بنهاية فبراير الجاري، وتشمل العطاءات مناقصة لمكتب كوكا كولا بمساحة 700 متر مربع في أبيدجان، حيث تنتقل شركة المشروبات الأمريكية العملاقة إلى مكاتب أصغر.

وأوضح أن التعافي بقطاع المكاتب في غرب إفريقيا، الذي يشمل نيجيريا، قائم على نطاق واسع عبر عدة القطاعات ويشمل ذلك قطاع البنوك وشركات التأمين، مشيرا إلى أن الشركة تعمل أيضا على مشاريع في داكار ولاجوس بما يبرهن على بدء انتعاش الأعمال لتكون أفضل مما كانت عليه في عام 2020.

ولفت إلى أن الشركة، التي تأسست في 2013، مازالت تعمل في تسع دول إفريقية رغم الظروف الحالية، معربا عن تفاؤله بشأن التوقعات طويلة الأجل للمساحات المكتبية الإفريقية.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، مازالت العديد من المشاريع الرئيسية تتعلق بالشركات متعددة الجنسيات وليست الشركات الإفريقية، فحوالي 70٪ من محفظة الشركة الحالية تتكون من أسماء عالمية وحوالي 30٪ فقط من شركات إفريقية.

وتوقع أن تساعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) على تشجيع تطوير المزيد من الشركات التي ستعمل في بلدان إفريقية غير دولها، مشيرا إلى أن سوق المكاتب الإفريقية الذي تقوده الشركات الإفريقية سيكون علامة على نجاح منطقة التجارة الحرة في القارة السمراء.

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