حي شبرا يتابع الإجراءات الاحترازية بسويقة «أحمد حلمي»

تفقد محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا المجمعات الاستهلاكية ومحلات التجارية والسوبر ماركت بسويقة أحمد حلمى لمحاربة السوق السوداء ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.ومر رئيس الحى شبرا على المخابز البلدية لضبط منظومة العيش، وأمر بشن حملات دورية على سويقة موقف أحمد حلمي بشبرا لمراجعة الإجراءات الأمنية ورفع المخالفات ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.