رئيس جامعة سوهاج يكرم الفريق التدريبي لدورات الحماية المدنية

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، الفريق التدريبي لدورات "مبادئ الحماية المدنية والإطفاء وخطط الإخلاء" التي نظمتها إدارتا الأمن الجامعي والتنظيم والإدارة بالجامعة، بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج.واستهدفت الدورات العاملين بالإدارة المركزية ومختلف الكليات، واستمرت على مدار 3 أسابيع متواصلة بقاعة تنمية القدرات بمجمع المدرجات بالحرم الجامعي القديم، بحضور اللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي، وفريق التدريب الذي ضم وليد عبدالفتاح عبدالغني، وأحمد عبد اللاه محمد، ومحمود حسن السنوسي.وقال رئيس الجامعة أن الدورات هدفت إلى تدريب العاملين على مبادئ الحماية المدنية ودعم متطلبات السلامة والأمن داخل الجامعة، وذلك عن طريق تعريف العاملين بأنواع الحرائق وطرق الإطفاء، والتدريب علي خطط الإخلاء واستخدام أجهزة إطفاء الحرائق المختلفة، مضيفًا أن الدورات التدريبية لاقت استحسانا وإقبالاََ كبيرًا من العاملين لما حققته من استفادة كبيرة في التوعية بمبادئ الحماية المدنية علي كافة المستويات وكيفية التصرف في حالة الحريق.من جانبه أشار مدير الأمن الجامعي، إلى أن الدورة شارك فيها 75 من العاملين بالجامعة، وتناول البرنامج التدريبي التعريف بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، والتصرف في حالات حرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الغازات والعثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب بمقر الجامعة الجديد.