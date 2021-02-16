برلماني: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط حققت نموًا اقتصاديًا رغم كورونا

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن إصدار معهد التمويل الدولي إشادة بتحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري، يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي انتهجتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة الماضية.وأضاف عباس، في بيان، أن إشادة جاربيس إيرادين، رئيس قطاع الأبحاث في دائرة الشرق الأوسط بمعهد التمويل الدولي بالأوضاع الاقتصادية في مصر، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المُستجد، ومواكبة الأزمة العالمية باتخاذ العديد من القرارات السريعة منها الصحية والاجتماعية والمالية والنقدية، يعكس حرص القيادة السياسية على مواكبة الأزمات والعقبات الطارئة، دون تأثر بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، مُؤكدًا أن معدل النمو في مصر وصل إلى 5.6% خلال عام 20182019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 20172018، و4.2% عام 20162017، و4.3% خلال عام 20152016، و4.4% خلال عام 20142015، و2.9% خلال عام 20132014 ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط.كما أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، مُذكرًا أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية.