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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خضر: القوى الناعمة سيكون له إسهام كبير في ربط المواطنين في الخارج بمصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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أشاد حسين خضر، عضو الحزب الاشتراكي في ألمانيا، بدعم السفيرة نبيلة مكرم للمصريين بالخارج، مثمنا دور شباب التنسيقية على جهدهم وإتاحة الفرصة عبر مركز وزارة الهجرة للحوار للنقاش والتفاهم حول قضايا الوطن، لأنهم أصبحوا يتبوأون مناصب تنفيذية للمشاركة في بناء مستقبل أفضل، متابعا أن الأحزاب بالخارج سواء كانت يمين أو يسار تحرص على صالح الدولة، وهو ما نجده اليوم في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك خلال فاعليات الندوة النقاشية التي انطلقت اليوم الثلاثاء، بتنظيم من مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة وفي إطار مؤتمرات "مصر تستطيع"، لمناقشة المشاركة السياسية وتمكين الشباب.

وتحدث خضر عن وجود بعض التحديات للمصريين في أوروبا، والحاجة للتواصل مع التشريعيين لما يحقق صالح المصريين بالخارج، مثمنا دور وزارة الهجرة على مدار سنوات لصالح كل فرد بالخارج سواء العمالة والشباب والأطفال والأمهات وغيرهم، مشيرا إلى الإذاعات الموجهة، مؤكدا أن القوى الناعمة المصرية لها دور كبير في الربط بالوطن، كما تساءل عن إمكانية إطلاق نشرات للمصريين بالخارج بلغات مختلفة وتدعيم دور الإعلام الموجه للخارج.

وتعقيبا على حديث حسين خضر، أوضحت وزيرة الهجرة أن لقاء اليوم يفتح باب التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمصريين بالخارج، وتبادل الاقتراحات لصالح الوطن، مثمنة حرص الدولة المصرية على تمثيل المصريين بالخارج ووجود 8 نواب في برلمان 2015، واستمرار تمثيلهم في برلمان 2020 بغرفتيه: النواب والشيوخ، متابعة أن دور كل مصري بالخارج أن يعرض صورة مصر دون أن يكون عضوا أو نائبا.

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