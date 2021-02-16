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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يسلم 175 ألف جنيه قروض حسنة لأصحاب المشروعات الصغيرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:24 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 25 شيك "قرض حسن" لمحدودي الدخل وأصحاب المهن الحرفية، والمشروعات الصغيرة من أهالي المحافظة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وبنك القاهرة، والتضامن الاجتماعي بسوهاج، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسرى شلقامي مدير مكتب الأورمان بسوهاج، وزهر الدين سيد أحمد مدير بنك القاهرة بسوهاج.

وأوضح "الفقي" أن قيمة كل شيك 7 آلاف جنية بإجمالي مبلغ 175 ألف جنيه، معربا عن تقديره لمجهودات جمعية الأورمان، وبنك القاهرة والقائمين عليهم، داعيا منظمات المجتمع المدني للمشاركة الإيجابية في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة والحكومة للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تهدف إلى بناء المجتمع ودعم أصحاب المهن التراثية والحرفية والفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه وجه مدير مكتب الأورمان الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم للأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية لمحافظة سوهاج.

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