استقرار أسعار الدواجن المحلية عند 26 جنيها في شمال سيناء

أكد المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن هناك استقرارا في أسعار الدواجن المحلية لتطرح بسعر 26 جنيها للكيلو في المحلات التجارية نتيجة زيادة المعروض والإنتاج المحلي، ما يكفي معدلات الاستهلاك بجانب وجود مزارع مرخصة تكفي معدلات الاحتياجات منتشرة في المحافظة.وأضاف سمري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن فروع التجزئة للشركة العامة لتجارة الجملة تقوم بطرح الدواجن البرازيلية بسعر مخفض 30 جنيها بدلا من 38 جنيها بفارق 8 جنيهات، ما ينعكس إيجابيا على التوازن في الأسعار والقضاء على انفلات الأسواق والضغط على التجار بخفض الأسعار للدواجن الحية.وتابع، أن هناك استقرارا في اللحوم الحمراء الطازجة البلدية لتطرح بسعر 110 جنيهات و120 جنيها للقطعيات الممتازة والضاني بنفس الأسعار، لافتا إلى أنه يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها للكيلو الواحد في منافذ الدلتا ماركت بجانب طرح اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها.