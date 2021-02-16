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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير مستشفى الأقصر يوضح حقيقة وفاة «شروق» نتيجة الإهمال

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:23 م
الدكتور خلف عمر
الدكتور خلف عمر
هدى الأمير
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نفى الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بشأن وفاة "شروق" نتيجة الإهمال الطبي.

وقال الدكتور خلف، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "في مساء يوم 22 11 2020 حضرت شروق مع والدتها داخل قسم الطواريء وكانت في حالة تشنجات عصبية وقام الفريق الطبي بعمل اللازم، وإعطائها الأدوية المهدئة لحالة التشنجات، وتم الكشف عليها بمعرفة أطباء الطوارئ والعناية المركزة، وقال الفريق الطبي إنها تحتاج إلى أشعة مقطعية على المخ، ونظرا لعدم وجود جهاز أشعة مقطعية بالمستشفى، تم التنسيق للحالة لعمل الأشعة المقطعية بمستشفى أرمنت التخصصي كما هو متبع مع جميع الحالات والبروتوكول بين المستشفيات نظرا لأعمال التطوير بمستشفى الأقصر العام".

وأشار مدير المستشفى إلى أن والدة شروق أقرت بأنها سوف تقوم بعمل الأشعة المقطعية على نفقتها الخاصة، وأخذت ابنتها وخرجت من المستشفى على مسئوليتها وانتهى دور المستشفى بعدم عودة شروق مرة أخرى".

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