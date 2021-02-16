«بياعين السعادة» تعقم مبني «التضامن الاجتماعي» بمطروح

نجح متطوعو مؤسسة بياعين السعادة فى تعقيم مبنى مديرية التضامن الاجتماعي والادارات التابعه لها رغم حالة الطقس السيء التي تشهدها مطروح، اليوم الثلاثاء.قامت عناصر من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح برش وتعقيم مبني ديوان عام المحافظة وموقف السوبر جيت ومسجدي التنعيم والرحمن الرحيم ضمن تعقيم المبانى والمنشآت الحكومية والمناطق العامة.جاء ذلك استمرارا لجهود التطهير والتعقيم ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها محافظة مطروح للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.