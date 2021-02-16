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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أم عرضت طفلتها للبيع بـ50 ألف جنيه للنيابة: «مخلفة عيال كتير»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:23 م
طفل
طفل
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أجرت نيابة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في اتهام ربة منزل بعرض طفلتها على البيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل 50 ألف جنيه.

وسردت المتهمة ملابسات ارتكابها الجريمة، وقالت إنها اضطرت لبيع الطفلة عقب ولادتها بسبب إنجابها أطفال كثيرة، وعدم القدرة على تلبية طلباتهم قائلة "مخلفة عيال كتير".

وأضافت المتهمة أنها أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعرضت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر للبيع مقابل 50 ألف جنيه، واتفقت مع أحد الأشخاص على بيع طفلتها والتقابل معه بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة لتسليم المبلغ وإعطائه الطفلة.

وقررت نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، إجراء تحليل "dna" على طفله رضيعة عرضتها أمها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمة وزوجها عرضا طفلتهما التي تبلغ من العمر 6 أشهر، للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل 50 ألف جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيعة مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، وتم القبض عليهما وتمت إحالتهما للنيابة التي مازالت تباشر التحقيق معهما.

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