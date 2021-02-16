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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نصائح لحماية أطفالك من نزلات البرد والأنفلونزا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:20 م
البرد
البرد
سارة ساويرس
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عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، خلال فترة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي عليهم، خاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وأقل من عامين، فهم معرضون للخطر بشكل أكبر خلال موسم الإنفلونزا.

ولحماية أطفالك من نزلات البرد والإنفلونزا، خلال التقلبات الجوية، لن تساعد المضادات الحيوية عندما يتعلق الأمر بإزالة العدوى، فإن الإنفلونزا عدوى فيروسية، لذا نقدم لكم فى السطور التالية نصائح لمساعدة لمواجهة الطقس السيئ، بحسب الموقع الطبي "healthline".

-حافظ على رطوبة أطفالك لمساعدتهم في تقليل أعراض البرد والإنفلونزا وجعله يشعر بالتحسن، من خلال شراب الكثير من السوائل الدافئة.

-يشكل الجفاف أمرًا خطيرًا جدًا عند الأطفال، خاصةً إذا كان عمرهم أقل من 3 أشهر، فعليك استشارة طبيب الأطفال الخاص بك إذا كنت تشك في أن طفلك يعاني من الجفاف.

-فى حالات الطقس المتقلب، إذا كان طفلك مازال يرضع من الثدي، فحاولى إرضاعه بشكل متكرر أكثر من المعتاد، لتقوية مناعته ضد أى فيروسات.

-لا يُنصح باستخدام بخاخات الأنف الطبية للأطفال الصغار، هناك عدة طرق سهلة لإزالة انسداد الأنف بدون أدوية، من خلال استخدم مرطب الهواء بالرذاذ البارد، هذا سوف يساعد أطفالك في تفتيت المخاط.

-كما انه هناك خيار آخر وهو استخدام قطرات أو بخاخات محلول ملحي للأنف، مما يجعل المخاط الرقيق أسهل في الإزالة.

-إذا كان عمر طفلك عمره أكبر من سنة، فحاولى اطعامه العسل للتخلص من السعال بدلًا من الأدوية، يمكنك إعطاء 2 إلى 5 ملليلتر من العسل عدة مرات خلال اليوم.

-حذرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) من عدم تناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين أدوية البرد والسعال التي لا تستلزم وصفة طبية.

-شجع أطفالك وأفراد عائلتك الآخرين على غسل أيديهم بانتظام لإبعاد الجراثيم عنهم وحمايتهم من أى عدوى فيروسية.

-قم بتعليم أطفالك عدم مشاركتهم أطباق الطعام أو المشروبات أو الأواني عند تناول الطعام لتجنب انتشار الجراثيم بينهم والوقاية من الفيروسات المختلفة.

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