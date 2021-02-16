انهيار منزل من طابقين بأسيوط.. ومصرع شخص أسفل الأنقاض

لقي شخص مصرعه نتيجة انهيار منزل مكون من طابقين بمدينة أبنوب بجوار كنيسة الحمام.وتلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل ووجود شخص أسفل الأنقاض.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار منزل قديم ملك المواطن "ق. م. ا" مكون من طابقين من الطوب الأخضر والجريد، وأسفر عن وفاة "م. ك. م" 43 سنة، عامل، يقوم بعمل هدد للمنزل بجوار كنيسة الحمام، وتم استخراج الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى أبنوب وتحت تصرف النيابة.