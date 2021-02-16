«الإسكندرية والسينما».. أمسية سينمائية بأتيليه الإسكندرية

ينظم أتيليه الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، أمسية سينمائية مميزة، في السادسة من مساء غدا الأربعاء، بمقر الأتيليه في 6 شارع فيكتور باسيلي، المسلة شرق، العطارين.وقال الكاتب الصحفي معتز الشناوى، عضو لجنة نادي الفيلم بأتيليه الاسكندرية، إن الأمسية تتضمن حفل توقيع كتاب «كلام في السينما» من تأليف الناقد السينمائي سامي حلمي، وعرض الفيلم الحواري «الإسكندرية والسينما» من إعداد ومونتاج الدكتور شريف عابدين، بالإضافة لتكريم اسم المفكر الراحل الدكتور هاني المرعشلي، يدير الندوة والحوار الأستاذ الدكتور محمد رفيق خليل.وأشار «الشناوى»، إلى أن الأمسية هي أولى فاعليات عودة نادي الفيلم بأتيليه الإسكندرية، والذي شهد خلال العام الماضي عروض عديدة لأفلام عالمية مثلت الفن السابع برؤى دول أجنبية عديدة، بالإضافة للأفلام العربية والمصرية، بحضور رموز صناعة السينما، وكان في مقدمتهم المخرجين علي بدرخان وداود عبد السيد ومحمد فاضل وغيرهم الكثير من الأجيال مختلف الأجيال السينمائية.وعرض نادي الفيلم لمحاور سينمائية عديدة منها محور الفن التشكيلي وأفلام (بيكاسو، دافنشي، ڤان جوخ) وغيرها من المحاور الملهمة في تاريخ الفن المعاصر، وهو ما يعاود الأتيليه نشاطه من أجله، حيث ستشهد الأيام القادمة تقديم فاعليات تنويرية لمختلف قطاعات الثقافة والفنون.