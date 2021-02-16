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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تكشف تفاصيل 150 سيارة سلع للمناطق الأكثر احتياجا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:18 م
التموين
التموين
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توزيع 150 سيارة متحركة لشباب الخريجين خلال الفترة المقبلة لمشروع "تحيا مصر" لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والمجمدات والخضروات والفاكهة وارتفاع عدد المنافذ لـ2600منفذ متنقل.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن هذه السيارات لمشروع "عربيتي، تحيا مصر"، حمولتها 5 أطنان منتشرة على مستوى المحافظات للدفع بها في المناطق الأكثر احتياجا كأولوية لوصول السلع بأسعار مخفضة 25%.

وأكدت الوزارة أنها تقوم لأول مرة بتشغيل هذه السيارات لتوزيع مقررات التموين وفارق نقاط الخبز في المناطق التي تخلوا من منافذ التموين والتي تشمل بدالي التموين ومشروع جمعيتي وهايبر ماركت ودلتا ماركت التابعين لشركتي تجارة الجملة بالشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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