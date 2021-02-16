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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمجمع الأحياء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:16 م
المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي بمجمع الأحياء
مصطفى عبدالله
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واصل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إجراء جولاته لتفقد المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وتفقد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.

وتأتي الزيارة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمتابعة مقرات المراكز التكنولوجية والمرور عليها والتأكد من تقديم كافة التسهيلات في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ القاهرة قد أكد على إجراء جولات لمتابعة المراكز التكنولوجية، وسير العمل بها في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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