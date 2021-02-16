مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 3 أخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي بمدخل قرية بوق بمركز القوصية بأسيوط.تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز القوصية يفيد وقوع تصادم بين سيارتين ووجود وفيات ومصابين.وعلي الفور إنتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلي موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع تصادم بمدخل قرية بوق التابعة لمركز القوصية بين سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع كل من: "ع ع" 52 سنة من قرية بوق سائق السيارة الربع نقل، و"ح ف " 32 سنة من قرية بوق وجثة مجهولة الهوية والبيانات وأصيب كل من "ف ج " 40 سنة، من قرية بوق،و"م ن" 20 سنة من قرية بوق ومصاب آخر.تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي القوصية المركزي، والمصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي..وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة.