لترشيد استهلاك المياه.. خطة للتوسع في الري الحديث

ينفذ قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية.واجتمع الدكتور إبراهيم محمد محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، مع مسؤولي هيئة المعونة اليابانية الچايكا، الثلاثاء، لاستعراض ومناقشة خطة العمل والتوسع في الفترة القادمة ومناقشة برامج رفع درجة الوعي للمزارعين بفوائد الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.وقال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم البدأ في تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الري بالطرق التقليدية في عدة محافظات، لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة ومنها الري بالرش والتنقيط.