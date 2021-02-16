الكشف على 1250 مجانًا ضمن القوافل الطبية بكفر الشيخ (صور)

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الدكتورة سوسن سلام، أنه تم استئناف إقامة القوافل الطبية، حيث بدأت بقافلة طبية على مدار يومين بقرية أبو سكين بمركز الحامول، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.وأشارت «سلام»، إلى أنه قد تم توقيع الكشف الطبي على 1250 مواطن في جميع التخصصات خلال اليومين، كما تم صرف العلاج لجميع الحالات، بالإضافة إلى عمل تحاليل دم بلغ عددها 64 تحليل وتحاليل متوطنة بلغ عددها 36 تحليل وعمل آشعة موجات صوتية وعمل آشعة سينية للمستفيدين من خدمات القافلة.وقامت القافلة أيضا باستخراج عدد 13 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 46 حالة للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ مع التأكيد على اتباع إجراءات التباعد والوقاية من الكورونا بالنسبة لمقدم ومتلقي الخدمة على حد سواء.