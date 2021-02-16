بـ10 ملايين جنيه.. صرف 70% من «تموين فبراير» بشمال سيناء

أكد علاء سمري وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، أن هناك انتظام في صرف السلع التموينية لشهر فبراير الجاري.وقال إنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين الشهر الجاري بنسبة 70% على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية للتجار التموينيين لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص للدستور، إنه تم صرف سلع تموينية قرابة 10 ملايين جنيه.وأكد أنه لا يوجد أي نقص في السلع وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع، وخاصة في حال تقلبات الطقس، ورفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لتكون متوفرة بشكل مستمر.