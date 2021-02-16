روسيا تمدد الحظر على الرحلات القادمة من بريطانيا حتى 16 مارس

أعلنت الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء، تمديد الحظر على الرحلات القادمة من بريطانيا حتى 16 مارس.وكان فريق العمل المكلف بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا قد أعلن في وقت سابق، إن روسيا مددت حظرا على الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى 17 فبراير الجاري بسبب النوع الجديد من فيروس كورونا المكتشف في المملكة المتحدة.