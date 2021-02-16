تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية «أحرار الشام»

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل رئيس محكمة الجنايات، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية أحرار الشام"، لجلسة 15 مارس.تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: هشام أحمد عبدالرحمن، عامل، مكني بأبو آسيا المصري، عبدالرحمن عبدالعليم سعيد، محاسب، محمد عبدالفتاح أحمد، مالك حانوت، مكني بأبوحذيفة، سيف سلامة محمد، عامل، أحمد ربيع رشاد، طالب، رمضان السيد شعبان، كهربائي، رمضان السيد صالح، طالب، فاطمة السيد السيد، ربة منزل.وكشف أمر الاحالة عن أنهم في غضون الفترة من 2016 وحتي 17 6 2017 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وحال كون المتهم الخامس طفلًا لم يبلغ الثامنة عشرة ميلاديًا وقت ارتكاب الجريمة تولي المتهم الاول قيادة في جماعية إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.أضاف أمر الإحالة قيام المتهم الأول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة "أحرار الشام" الإرهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها، فانضم إليها المتهمون من الثاني حتي الأخيرة.أشار أمر الإحالة إلي أن المتهمين من الثاني حتي الأخيرة انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة السابق ذكرها.كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثامنة مولت جماعة إرهابية بأن مدت الجماعة بأموال بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما حرضت على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.واختتم أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة "أحرار الشام" الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته.