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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الوادي الجديد» يتفقد مدارس بلاط لمتابعة سير العمل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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أعرب الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن امتنانه وتقديره لما شهده اليوم من إخلاص وعطاء فى العمل من داخل مدارس بلاط التعليمية تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأجرى النيلى جولة تفقدية لمتابعة العمل بمدرسة بلاط الثانوية المشتركة، حيث تضمنت الجولة متابعة العمل بالصوبة الزراعية المقامة بالمدرسة تفعيلا لمبادرة "مدارسنا خضراء" والتى اطلقها محافظ الوادى الجديد، مشيدا بفتح ابواب المدرسة امام الطلاب لتنفيذ مجموعات تقوية والرد على الإستفسارات الخاصة بالمحتوى التعليمى للفصل الدراسى الأول

كما تفقد مدرسة الصديق الابتدائية مشاهدا مجموعات دراسية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية ووفقا لإجراءات إحترازية والوقائية حرصا على سلامة الجميع، حيث حرص وكيل التعليم على مناقشة التلاميذ فى أحد الدروس موجها لهم عددا من الأسئلة وسط تفاعل إيجابى شهدته الفصول الدراسية معربا عن سعادته لما شهده من مستوى دراسى متميز من خلال تفاعل التلاميذ، موجها الشكر للجميع على الإخلاص والتفانى فى العمل والحرص على مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وفى ختام زيارته للمدرسة حرص الدكتور النيلى على تكريم تلاميذ الصف الثالث الابتدائى الفائزين بمسابقة ثقف نفسك والتى نفذتها المدرسة خلال فترة إجازة نصف العام الدراسى.

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