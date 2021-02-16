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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافـظ المنوفية يتابع أعمال تطوير محيط المستشفى التعليمي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:13 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير والتجميل بشارع صبري أبو علم بحي غرب ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة (310) مليون جنية، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم والارتقاء بمستوى كافة الخدمات.

وخلال جولته وبناءً على مطالب عدد من مواطني عمارات شارع بشاير الخير المتفرع من شارع صبري أبو علم على الفور أمر المحافظ بتقليل حجم الجزيرة الوسطى لتوسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية بالمنطقة واستيعاب أكبر عدد من السيارات وكذا زراعة أعمدة ديكوريه بوسط الجزيره ورصف الطريق على الجانبين وإنشاء أرصفة وانترلوك.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمعهد الكبد حتى المستشفى التعليمي، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف ويجرى حاليًا تركيب بلاط الإنترلوك وزراعة الأعمدة الديكورية بالمنطقة وشدد المحافظ على تكثيف الجهود وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال، ووجه برصف شارع ياسين عبد الغفار أمام مستشفى الجامعة من الاتجاهين ورفع كفاءته وإمداده بالأعمدة الديكورية ضمن خطة تطوير العشوائيات للارتقاء بالمظهر الحضاري، فيما تفقد المحافظ عدد من الأكشاك النموذجية الحضارية الجديدة والتي تم توفيرها مجانًا كبديل عن الأكشاك العشوائية بشارع ياسين عبدالغفار.




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